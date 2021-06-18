國泰航空（293）公佈今年5月份客、貨運量數據。由於全球疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

客運方面，國泰航空在5月份載客2.4萬人次，按年增加30%，但相比前年同期，即疫情前的水平下跌99.2%。收入乘客千米數按年上升24.5%，但與前年同期比減少98.9%。乘客運載率下跌2.9個百分點至26.7%，以可用座位千米數計算的運力亦上升38%，唯較前年同期下跌 96.5%。在今年首五個月，載客人次較去年同期下跌 97.3%，運力下跌 88.6%,，而收入乘客千米數則下跌97%。

貨運方面，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，於5月份營運的貨機及只載貨客機航班數量，較4月份分別增加了24%和18%，以應付航空貨運市場的殷切需求。在各貨運市場中，台灣的出口需求增強，而亞洲、美洲及歐洲進出口的貨運需求同樣強勁，令該等航線的運載率高企。整體而言，5 月份的貨運運載率為81%。

林紹波說，今年上半年的業績雖然仍會錄得重大虧損，但預期將分別少於去年上半年及下半年的虧損。

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