《彭博》報道指，內地最近召見美團（3690）創辦人王興參加會議，並告誡他保持低調。早前，王興在社交平台「飯否」發表唐詩《焚書坑》，被指暗諷內地政府。美團對此不予置評。

據知情人士透露，在王興發表《焚書坑》後，有內地官員召見王興，被視作暗諷中共。知情人士說，他們警告王興至少暫時不要再成為焦點，並要求匿名處理，因為這些官員無權討論此事。

唐詩《焚書坑》暗諷秦始皇焚書坑儒，阻止不了秦國滅亡，滅秦的劉邦和項羽原來並不讀書，詩詞被視為反建制。雖然王興後來澄清說他只是提醒自己最危險的對手並不是預料中的那一個，而是自己還未關注到的公司和商業模式，但一些投資者與阿里巴巴（9988）創辦人馬雲去年對監管機構的批評相提並論。

知情人士說，官員向王興表示，該事件不會造成進一步的影響。美團正努力應對監管機構對商家獨家經營等涉嫌壟斷行為的調查，一些分析師估計這可能導致超過7億美元的罰款。

美團現升3.17%，至299.2元。

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