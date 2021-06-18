華人置業（127）宣佈，將於6月27日在The ONE L19 Harlan’s首辦招聘日，提供約600名全職及兼職的就業機會，並歡迎因疫情而失去工作或就業不足的求職者，只要符合要求將獲優先考慮聘用。而招聘日另一亮點是，即場有機會獲華置行政總裁陳凱韻（甘比）面試，她將會是當日其中一名面試官。

華人置業表示，求職者除了親臨招聘日申請職位之外，亦可預先透過網上登記表格提交個人履歷及自薦計劃書，自薦計劃書可以文字、圖像或影片等方式表達，內容最突出的10名求職者，將獲邀在招聘日當日，接受甘比即場面試及提供有關事業上的建議。

甘比指出，期望是次招聘日能得到大家的支持和參與，並在配合集團業務發展時，為香港市民及經濟出一分力，而成為集團的員工後，亦會獲得全面的在職培訓及理想事業發展機會。

是次招聘中，職位有來自華人置業集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司，工種包括會計、資訊及科技、物業銷售及市場推廣、銷售及客戶服務、行政、物業管理、物業管理服務、證券、維修服務等，適合不同背景、工作經驗、年齡及學歷人士。除了傳統職位，集團亦計劃開設一些較為特別的職位，負責提供體貼而富趣味的服務，例如「田園護理大使」、「康樂統籌員」、「顧客關懷大使」、「飲食公關」、「資料搜集員」、「神秘顧客」、「環保大使」、「營養及體重管理師」、「攝影師」、「興趣班導師」及「功課輔導班導師」等。

集團強調，所有工作的薪酬待遇均極具市場競爭力，月薪最高可達8萬元，並可享受員工購物折扣優惠。不論任何種族、膚色、國籍、宗教、性別、年齡、婚姻或家庭狀況、懷孕及傷殘，均會在求職及工作環境中得到平等待遇。

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