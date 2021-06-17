《小朋友睇樓團》經過一輪試鏡後，邀請了幾位聰明伶俐的小朋友加入。第一個出場是6歲的柏橋，拍過廣告的他自信爆棚，開場白是：「我係小明星！」今趟變身小經紀帶大家睇九龍塘喇沙滙一個超過5,000方呎複式單位。小編教他睇樓3件事「快、狠、準」，睇吓他能否融會貫通，完成任務，等小編請他食大餐。結果卻沒料到又念《聖母經》、又睇羅庚，表情包仲好盞鬼。在這個定價超過2億元的豪宅，有時講樓唔一定講金，都可以講吓童心童真。

美聯物業何嘉威表示，九龍塘喇沙滙分兩座共4個複式單位，實用面積由4,801方呎至5,295方呎，每戶泊車空間由199方呎至388方呎，定價由1.66億至2.08億元，呎價由34,479元至39,285元。今次小朋友睇的A2單位為已裝修，位於2及3樓，實用5,295方呎，5房間隔，另連2,086方呎天台，內置升降機，定價為2.08億元，呎價39,285元。

站在大閘前的柏橋，考考你，估吓呢度幾錢？他有認真思考說：「10萬囉！好貴呀！我都冇咁多。（咁你有幾多？）5,000千蚊，因為利是錢呀！（不如叫媽咪買？）梗係唔會啦，佢同我同爸爸嘅錢加埋都係得10,000蚊。買唔到呢度呀！鍾意都唔會叫媽咪買，太貴啦。」哼！聽住先。升降機直達天台，見到超過2,000方呎天台，柏橋變甩繩馬騮，被天台角落一間屋仔吸引住，「呢度可以養兔仔喎！」然後即刻經紀上身，直指天台張枱「做乜都得，玩啤牌都得。」玩好喇，咪賭啊！埋來坐低，教你睇樓3個字「快、『狠』、準；搵盤搵客對數要快；懇；係誠懇個懇。資料要準……你今日要做小經紀，睇你sell唔sell得郁你媽咪。」

單位3樓為客飯廳，太大喇，「廚房好大，有齊洗衣機同乾衣機。焗爐睇吓有幾大先，嘩！好大，可以焗到20個薯餅。乾衣機應該係上面嗰部……（點解？）其實我唔知，我都係亂講。我屋企廚房10呎左右，如果呢個廚房係我嘅，我會擺好多嘢落去，最鍾意梗係雞蛋啦。」飯廳大到分早餐區和晚餐區，咁分好唔好？「幾好喎，呢度食早餐，可能有啲人未起身，起咗身就食咗先。出面就唔同，夜晚所有人都起晒身啦，咪一齊食囉！」「客廳真係好大，好大，行到最入，見到個露台仔，可以喺度吹吓水呀！（可以BBQ嗎？）上面（天台）好啲，比較大。」飯廳旁邊有個宴會室，「如果落雨都可以喺度吹吓水喎！」

好啦，記唔記得睇樓3招？「唔記得。（快...）快靚正。」哈哈，算啦，先考你反應快唔快，一分鐘時間才藝表演。唱歌跳舞？吟詩作對？「唔識，《聖母經》、《天主經》我就識。你哋揀一首，基本上《聖母經》係難啲。合手喎，你哋都要跟住做......萬福瑪利亞，妳充滿聖寵，主與你同在，妳在婦女中受讚頌......」全場鴉雀無聲。

他似乎覺得過關，「好啦3樓就睇到呢度，我哋落2樓。」咪住，呢層仲有書房，書房隔籬仲有一間係咩房呢？「呢間房冇乜特別呀，我哋唔參觀啦。（唔係呀，全部鞋櫃！）9個大鞋櫃，太多櫃唔特別，齋擺鞋太悶啦......擺啲寶物啦，擺零用錢。（係咪5,000蚊呀？）係呀，你話幾珍貴。」鞋櫃房對面仲有一個套房，柏橋見到就瞓上床，「好舒服呀！可以3邊落床。（床邊嗰張梳化仔。）坐喺度撩耳屎都得。」

由內置樓梯落2樓寢室區，這一層有4間套房，再有一個小偏廳及玻璃房，在玻璃房咁多鏡，來，柏橋做個表情包，展示「懇」樣睇吓。有冇人讚你靚仔？「學校老師囉！唉，唔好講啦，入去睇啦。」每經過一間房，他都要調一調冷氣機掣，絕非貪玩，而是把冷氣調節到25.5度。入到近樓梯一間細房，「好正喎呢間房，呢度咁大間房就等於我屋企咁大，我屋企好細㗎咋。（想住呢度？）會呀，如果你哋畀錢，我會住。」睇返樓書，該房間實用面積近300方呎，的確相當於一個細單位。

講你知，主人房就堅大了，面積超過900方呎，浴室已經約200方呎，一個廁所大過一間人住的劏房。見到淋浴間與坐廁之間有一道磨砂玻璃，柏橋腦筋靈活，「如果一個人喺到屙緊屎，另一個人喺度沖涼，所以中間有一道玻璃分隔，可以大家傾吓偈。」講樓要準，睇你方位度得準唔準？又考唔到柏橋，將東南西北都指出來。最後話你知，這個單位超過2億元，「嘩！20個1,000蚊！（會唔會叫媽媽買？）唔會啦，呢度太貴啦，但第時我可能買到呢度，大個多錢囉！（咁你夢想嘅屋企係點？）如果夠錢買呢間，就呢間啦！大靚正，我畀呢間屋100分。」

柏橋媽給兒子評7.5分，她解釋：「佢有時郁來郁去，有時離咗題。佢講嘢偏向老積，可能學咗我，因為我唔會低聲下氣同佢講嘢。印象最深刻是佢念《聖母經》，因為佢真係唔識唱歌跳舞，而家都有一個才藝，哈哈！另外佢講廁所屙屎嗰度都幾好笑。其實佢怕事細膽，又要面子。之前已同佢講要介紹到人哋真係想買層樓。（如果將來做經紀？）唔想，我唔會覺得佢通過講嘢去賺錢嘅人，我想佢學一啲嘢，嗰樣嘢去到邊都搵到食。呢個世界太亂，我唔知對佢可以有咩期望，我只是希望佢專注啲，成日教佢：『少說話，多做事！』」

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