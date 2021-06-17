智能財富管理平台AQUMON在5月6日推出亞洲首個含比特幣（Bitcoin）的ETF SmartGlobalX。銷售及市場總監石健明表示，Bitcoin只佔SmartGlobalX約2至4%，希望協助客戶作分散投資，AQUMON會為客戶作風險評估，風險承受能力較高的客戶才能選購該產品，因為Bitcoin佔比少的關係，即使Bitcoin價格自產品在5月推出而來累跌32%，整個資產組合只跌少於1%，因ETF內仍有股票、債券等資產。

石健明續指，Bitcoin與其他資產的關連性較低，如股票或債券，近年持有Bitcoin可以協助客戶作分散投資，而且回報理想，Bitcoin價格在5年間升逾110倍，所以就算只配置2至4%，在中長期的上升空間仍然有很多，推出產品時較保守少少，對投資者絕對有利，就算Bitcoin價格在過去幾個月急跌，但組合仍然穩定，未來會考慮加入其他加密貨幣。

石健明說，SmartGlobalX的底層資產配置沿用公司美股ETF的投資策略，過去5年平均回報12%，回報和波動性好過同期MSCI全球指數，因為前者只有約70%股票，其餘為債券、黃金，後者則是100%為股票。他指，每一個客戶在開戶時需填寫問卷，AQUMON會衡量其風險承受能力和投資取態，再推薦合適的ETF組合，而各ETF內的資產配置亦會因應客戶的風險承受能力而調整。他又指，SmartGlobalX初期只有1,000個客戶優先選購，因反應熱烈，現已正式開放予進取型投資者。

今年首季用戶增長逾3倍 AUM增長逾6倍

石健明表示，AQUMON首季增長迅速，今年首季用戶按年增長3.21倍，AUM（Assets Under Management、資產管理規模）更按年增長6.19倍。他認為增長顯示香港人對智能投資顧問的需求，香港人一向以炒股為主，雖然市面上不乏財經資訊平台，但普遍香港人欠缺時間管理自己投資組合，AQUMON就有30%客戶是30歲以上的白領人士，因此公司便透過推薦具質素的ETF予客戶，讓他們節省時間，以及簡化投資程序。

參考美國或歐洲，智能投資顧問的應用層面接近7至8%，比香港發展快12年，香港的應用層面只有少於0.5%，因此石健明認為很有發展空間。除散戶外，AQUMON亦有針對專業投資者的部門，並另外提供合適的產品，惟現時專業投資者佔公司客戶仍不足1%。他表示，香港約有20萬名高淨值人士或超高淨值投資者，但只有4,000名理財顧問，保守估計，他們每人僅開設1個帳戶，比率也達到50：1，因此智能財富管理平台有其市場需要。

石健明認為，香港相對美國的智能投資顧問市場較多主動型投資產品，以迎合香港和亞洲市場的需要，而近年本地金融機構正開始推出智能投資顧問服務，相信未來會愈來愈多，而跨境理財通即將推行，屆時大灣區投資者可以在港直接投資，香港市場潛在客戶由800萬個大幅增加至7,200萬個，亦加快對智能投資顧問服務的需求。

將增設港股買賣服務

AQUMON持有香港證監會1號、4號、9號牌照。石健明指，AQUMON將會增設港股買賣服務，屆時客戶可在平台買賣港股，以及計劃推出全委託投資管理服務。另外公司亦打算推出類似SaaS（Software as a Service、軟件即服務）的服務，目標為金融機構建立其自動化財富管理平台，成本為現時的一半，金融機構只需繳付訂閱費就可享用服務，而資料亦無需離開自家平台，相對較安全。

石健明指，面對去年3月波動的市況，AQUMON除了提供穩健的ETF組合外，更可協助客戶建立碎股的ETF，降低客戶投資港股的門檻，並且適時會向客戶提供調倉建議，建議會幫助客戶調動持倉比例，客戶可按實際情況決定是否調倉，從而在大跌市中保持盈利。

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