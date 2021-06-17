【本報訊】維他奶（345）公佈截至今年3月底全年業績，純利按年升2%至5.48億元，期內領取政府保就業補貼2.25億元，如撇除有關款項純利則下跌35%至3.42億元。末期息派29仙，全年派32.8仙，多2%。集團主席羅友禮對銷售前景審慎樂觀，又指原材料上升帶來成本壓力，會提升收入增長及品牌價值應對，並會加大植物為本產品投資。

植物為本產品需求增

期內，維他奶收入增長4%至75.2億元，毛利率持平為53%，其中香港收入下跌12%至18.7億元，主要是疫情限制便利店銷售渠道、學校小賣部、出口業務等，但超市渠道及網購銷售表現穩健，核心品類仍持續穩佔市場領導地位及錄得收益。如撇除政府補貼，香港分部會錄得虧損。內地收入增長11%至50億元，以當地貨幣計算增長8%，如撇除政府補貼，該分部盈利下跌4%。

首席財務總監吳茵虹預計，大豆、糖等原材料價格在今年會繼續上漲，對利潤有一定壓力。羅友禮指，會致力加快收入增長，並提升品牌價值等來應對，強調持續擴大規模對鞏固市場地位十分重要。羅又預料業績可保持穩健，雖然仍受疫情影響，但長遠發展仍有信心。

集團行政總裁陸博濤表示，對中國市場充滿信心，因為目前中國的人均消費平水仍較其他市場低，相信未來會自然遞增，而近年內地對植物為本的產品需求增加，亦料帶來增長。