●太古（019）表示，2021年上半年的業務表現應略勝於2020年業績公佈時的預期，因此太古公司不再預期2021年上半年會錄得經常性虧損。。

●永旺（AEON，984）公佈今年上半年股東應佔虧損約1.7億元至1.9億元，而去年同期之股東應佔虧損為0.72億元，按年擴大1.36倍至1.64倍。

公司解釋主要因為期內未從香港政府及中國內地市政府收到與去年同期相同數額的政府補助，疫情導致顧客的生活方式和消費習慣轉變，影響進口商品（特別是凍品及新鮮食品等）的銷售，內地業務收益減少，而且最近廣東的疫情嚴重，進一步影響消費情緒，期內香港經濟復甦緩慢，以及遏制措施對香港經營業績造成不利影響。

●世茂集團（813）獲主席兼大股東許榮茂以平均每股19.7781元，場內增持100萬股，涉資1,977.8萬元，持股比例由65.07%升至65.1%。

其他

●友邦香港宣佈，已接種新冠疫苗並成功投保AIA旅遊保險「智遊保」的客戶，可有200港元保費折扣優惠，包括即時扣減100元「智遊保」的保費，以及下一次投保「智遊保」時可有100元保費折扣。另外，已接種新冠疫苗、流感疫苗、乙型肝炎疫苗、甲型及乙型肝炎疫苗和HPV疫苗（女性 18-26歲）的「AIA Vitality 健康程式」會員，亦可賺取1,000積分。

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