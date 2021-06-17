【本報訊】國泰（293）表示，入境處拒絕續簽駐港外籍機艙服務員的工作簽證，計劃為其提供遣散方案，而機師則獲續簽最短半年至三年。國泰指，為規劃未來人手，已重啟本港招聘活動，會適時考慮延展至香港以外地區。

提供離職賠償方案

國泰表示，很遺憾獲悉駐港機艙服務員現時的工作簽證延長申請並不獲批續簽，該公司會就未來的工作簽證申請，繼續與入境處緊密溝通，並會盡力為即將離職的員工提供支援，包括離職支援、全面僱員輔導及支援服務，以及提供與自願離職計劃（VSS）相同的離職方案。國泰的VSS方案中，會根據員工年資提供二至六個月人工賠償，底薪標準以4月計算。國泰未有交代受影響員工數目。

機師方面，波音747機師及培訓機長獲續簽三年；波音777及空中巴士A350機師獲續簽一年；而只持有空中巴士A330牌照的機師則獲續簽半年。

國泰昨發出內部信，指過去數月一直聯絡入境處，為駐港外籍機組人員延續工作簽證，但不獲當局批准，指是香港勞工市場條件不許可。內部信同時指出，由於日本及南韓的航班班次增加，會為有關外籍機組人員向入境處上訴，要求重新考慮這些機組人員擁有特定語言技能及隨時出勤的能力，期望有關上訴及未來簽證能成功。