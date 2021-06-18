曾被國安處人員調查後獲大量市民購物支持的童裝連鎖店ChickeeDuck，其創辦人周小龍在個人社交平台指，已購買500份《蘋果日報》，分別放到荃灣店及天后店免費派發。周小龍寫到︰「動用500警員，我明天送500份蘋果日報，荃灣店250份，天后店250份，各位兄弟姊妹，歡迎你過嚟攞。」

今日有大量網民及店舖老闆四出購買《蘋果日報》，其中住在香港的台灣麵店老闆兩夫婦，購買了100份《蘋果日報》今日在店內免費派，老闆在其阿木台灣麵社交媒體寫到今凌晨1點左右已到旺角買報，因怕被搶購一空，並謂「台灣人一定支持香港人」。

《蘋果》昨日2名管理層及3名新聞工作者被捕、遭凍資1,800萬元、大樓內的電腦甚至新聞材料遭警搜查帶走，大量讀者表示繼續撐《蘋果》，集團決定今日的日報加印至50萬份，不少讀者凌晨時份已在報攤等候購買。

去年8月《蘋果》被警方大舉闖入搜查後，當晚決定加印至35萬份。不少市民翌日凌晨在報紙檔排隊，購買首批報紙，令《蘋果日報》當天一度售罄。《蘋果》發行部其後決定加印20萬份，即合共印刷55萬份、賣出51萬份。

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