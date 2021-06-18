滙豐控股（005）公佈，旗下HSBC Continental Europe（HBCE）今日與Promontoria MMB SAS、其附屬公司 Banque des Caraïbes SA及 My Money Bank簽訂有關可能出售HBCE法國零售銀行業務的諒解備忘錄，預期潛在出售會在2023年上半年完成，而是次出售代價為1歐元（約9.2港元）。

滙控表示，倘買方獲監管機構批准，交易完成後5年內將基於HBCE內部模型計算上述業務的信貸風險加權資產，買方或會向滙控支付不超過6,000萬美元的額外代價。

滙控ADR挫近2.4%，至29.85美元，等於本港股價再跌1.8%，至46.3元。

與滙控簽訂備忘錄的三者均Cerberus Capital Management L.P.管理或提供意見的基金及賬戶直接或間接控制。

目前預期潛在出售將產生除稅前虧損約23億美元（179億港元），另加7億美元（54.6億港元）的商譽減值；綜合普通股權一級資本比率下跌約15個點子；以及預計交易完成後滙控的有形淨資產值會減少約22億美元。

潛在出售的包括HBCE的法國零售銀行業務，即Crédit Commercial de France品牌，以及HBCE在HSBC SFH (France)中的100%所有權權益及其在Crédit Logement中的3%所有權權益。潛在出售將不包括HBCE的製訂壽險或資產管理產品業務，而HBCE發行的任何現有無抵押或次級債均不會轉讓予買方。

上述滙控於法國的零售業務包括一個由244家零售分行組成的網絡，有關業務截至去年底共為 80萬名客戶提供服務，客戶貸款結欠為262億美元，客戶存款結餘為231億美元，信貸風險加權資產為71億美元。預期有大約3,900名 HBCE僱員會根據相關法律隨同相關業務轉調。

就進行這項交易的理由，滙控指其於2019年下半年開始對相關業務進行策略性評估，認為繼續在法國經營規模相對較小的零售網絡與更廣泛的環球策略不一致，有關交易將是邁向優化滙控業務網絡的重要一步。

集團行政總裁祈耀年表示，就法國零售銀行業務的潛在出售簽署備忘錄，讓滙控得以大幅精簡歐洲大陸的業務，並讓該行能夠加快歐洲批發銀行業務轉型的步伐。

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