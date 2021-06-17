蘇寧瀕臨爆煲邊緣，董事長張近東被凍結5.8%股份，蘇寧債權人隨時血本無歸，但若進一步細心地分析，不難發現近日一系列瀕臨在爆煲邊緣的中國企業，其實也屬於同一個派系。

在蘇寧「爆煲」前一星期，有些中資金融機構已四出找人接火棒，形容張近東正在找人代持蘇寧的9月11日到期的債券，又拍心口講明張近東會做私人擔保，利率高達每天0.1%，即年利36.5%，但稍有江湖經驗的，也會聞到燶味。

蘇寧隨後果然傳出一系列壞消息，如蘇寧電器沒如期兌付的債券、又擬延期付另一組債息、蘇寧易購南京總部出售員工宿舍⋯⋯最終張近東手頭上5.8%股份被北京市第二中級人民法院司法凍結，佔其所持比例27.68%，觸發A股股價跌停。

蘇寧財困的原因，最大可能是被恒大（3333）拖累，原來張近東之前斥資200億元人民幣投資恒大，本來去年恒大應該回購的，但未知恒大是否無錢還，結果張近東「放棄」回購的機會，也令蘇寧資金緊絀，整個蘇寧電器集團有3千億的債務。為了解決債券危機，蘇寧於2020年底把蘇寧控股股權押給馬雲的淘寶，之後在2021年也分別引入深圳國企和江蘇國企等，但似乎仍無補於事。

蘇寧的「審判日」最終還是來臨，「爆煲」發生在馬雲的螞蟻集團上市失敗後、泛海盧志強債務危機、許家印負面消息纏身股債雙跌等一系列事件之後，熟知這個以上海幫網絡的，也該認同這絕不是巧合。

大灣區國舅爺