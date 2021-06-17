【本報訊】新股熱潮或捲土重來，中國茶飲品牌奈雪的茶（2150）今起招股，招股價介乎17.2至19.8元，一手500股，入場費9,999.76元，6月23日定價，預計6月30日掛牌。市場意見不一，有專家認為業務不吸引，亦有專家預期該股反應熱烈，超購或至千倍。

奈雪的茶擬發行2.57269億股，集資最多50.9億元；並引入五名基石投資者，包括瑞銀資產管理、匯添富基金、廣發基金、建銀國際旗下的乾元復興精選基金，以及華夏基金，共認購約1.55億美元（約12.09億港元）股份，佔總集資額23.6%至27.2%。

按回撥機制，奈雪的茶公開發售超購100倍或以上，公開發售比例回撥增至50%，意味散戶可以從1.286345億股（257,269手）中搶奪手數；而甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半（128,634手），供應相對時代天使（6699）充裕。

「最終超購或幾百倍」

信誠證券聯席董事張智威表示，奈雪的茶知名度高，加上擴充速度快，前景亮麗，預期認購反應熱烈，「建議盡量抽乙組（500萬以上），增加中籤比率，料最終超購幾百至過千倍」。惟金利豐證劵研究部執行董事黃德几則認為，奈雪的茶欠獨特性，加上公司營運狀況、集資金額、擴展策略、市場滲透率和行業增長表現並不吸引。

奈雪的茶近年積極搶佔市場份額，並成為中國手搖茶潮流指標。截至2020年底共有491間分店，公司計劃2021及2022年主要於一線城市及新一線城市，各開設約300及350間分店；其中約70%將規劃為奈雪PRO茶飲店。

奈雪的茶董事長趙林表示，公司已建立品牌效應，不少購物中心及寫字樓都要求公司開店，開店比以前更容易。奈雪的茶往績均錄虧損，去年虧損急速擴大蝕2.03億元人民幣，2019年蝕3,968萬元人民幣。

科濟優然暗盤齊潛水

至於在美國、英國上市的和黃中國醫藥科技，在港招股在即，據外媒報道指，該股已通過上市聆訊，計劃集資5億美元（約39億港元），最快本周內招股及建簿（book-building）聯席保薦人為中金、富瑞及摩根士丹利。長和（001）持有44.7%和黃醫藥的權益。

今上市的科濟藥業（2171）和優然牧業（9858），昨暗盤齊「潛水」。在輝立科濟藥業收跌16%至27.55元，一手賬面蝕2,625元。優然牧業插8%至6.4元，一手賬面蝕580元。