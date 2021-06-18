外媒報道，中信里昂銷售華信能源債券時誤導投資者，香港證監會收到投訴後正着手調查。華信能源於2018年破產。

《彭博》引述消息透露，中信里昂2016年承銷中國華信能源一筆美元債券發行或涉不當行為，受到包括前董事總經理在內的數名債券買家指控，指中信里昂及母公司誤導投資者，未有披露利益衝突，並與華信能源達成了一項對債權人不利的附帶協議。

中信里昂前董事總經理Kathy Liu指買賣債券過程中，中信里昂「公然」違規，1月13日致函證監會，稱中信里昂未有披露投資者需求，僅能覆蓋2.5億美元債券發行規模的6成，從而誤導了投資者，她還指中信里昂用自已資金購買債券剩餘部分。

香港證監會目前正調查中信里昂是否有履行「了解你的客戶」方面的義務，以及與投資者關於市場需求的溝通情況。

該社形容投資者正密切關注此類案例，以判斷香港金融監管體系會否會隨中國方面增加介入，而發生變化，因該等指控考驗監管機構調查一家大型國企旗下企業的意願。

中信里昂以保密規定為由，拒回覆該社查詢，指「根據政策，關於香港證監會是否在進行調查的任何問題不做評論」。

《蘋果》正向證監會查詢，暫未獲回覆。

證監會2019年曾公開譴責中信里昂證券，以及中信証券經紀（香港）、北京控股及其代表違反《公司股份回購守則》。事件因2016年中信里昂及中信証券曾分別代表其機構客戶及北京控股進行交易，藉此讓北京控股回購超過1,800萬股股份。中信里昂與中信証券以場內交易的方式在港交所（388）執行有關交易，但它們事實上為經預先安排和協定的交易。此行為並不符合守則的要求，以及剝奪北京控股的股東就重要的企業行動作出投票的機會。當時各方均承認他們沒有遵守有關守則，並同意接受對其採取的紀律行動。

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