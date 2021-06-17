美國聯儲局結束議息會議，維持息率於0至0.25厘不變。不過，更多委員預期會提前至2023年加息，似乎會早過預期收水。

根據點陣圖顯示，13名委員預期最快會喺2023年開始加息，幅度為半厘或兩次，較今年3月時預測的7名委員為多，當時大部份委員預期最快2024年先加息！

儲局放鷹，新經濟股是一切如常抑或要遭殃？證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家一齊分析，仲會即場派心水股，記得留意《午市急CALL》喇！如果有股票問題，記得喺直播時透過YouTube留言，最好講埋持貨價，方便我哋解答啦！

午市急CALL｜儲局放鷹 新經濟遭殃？古天后、唐牛教部署

日期：6月18日（五）

時間：15:15PM – 15:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

蘋果YouTube

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