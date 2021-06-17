博士生畢業，離開美國前將舊車賣掉。貧苦學生，座駕當然要符合身份，車齡十數載不特止，引擎和冷氣都有問題，旁邊還有大大一條痕。學生本來打定輸數，能取回一千幾百美元已感安慰，誰知道二手車行無視舊車種種缺點，只求可以安全駕駛。最後雙方極速以二千多美元天價成交。

至於我這個貧苦教授，座駕更加殘舊，本來打算購買新車，誰知道車行相當缺貨，個別顏色型號更要預先訂購，平時提供的各種折扣優惠當然也通通消失。市況緊張，無謂強求，還是繼續駕駛廢鐵好了。

是的，近日美國民生的一大話題，就是車價急升，例如官方二手車物價指數，五月份按年就上升了三成，媲美上世紀七十年代高通脹時期的升幅。跟GDP增長等數據不同，車價指數升得勁，非因為去年疫情下的基數太低，而是純粹升得快，成為整體CPI大升的元凶之一。

美國經濟重啟，對汽車需求增加，生產商未能迅速回應，一般的解釋是晶片以及其他零件的供應鏈出現阻滯。若然如此，近期的明顯通脹僅為暫時性質。

只是通脹這回事，很有「信則有不信則無」的意味。就算通脹只屬短暫現象，只要耳濡目染得多，改變了大眾對通脹的預期，令越來越多人相信高通脹將至，那就會促使商戶加價、員工加薪，通脹弄假成真，由短暫現象變作長期問題。大眾對將來的想法，正是聯儲局的最大憂慮。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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