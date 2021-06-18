前美國總統特朗普針對微信及TikTok的行政命令，早前受到法庭限制，外媒報道，拜登政府打算迫使中國的程式採取更嚴厲的措施來保護私人訊息，以保護美國人敏感數據，否則面臨退出美國市場。

《路透》報道，為防止中國和俄羅斯等外國對手獲得大量的個人和商業訊息，美國商務部或會發出傳票，收集有關某些智能手機、平板電腦App或電腦軟件的訊息，並向其施加可於美國使用的條件，或直接禁止程式。

拜登6月9日發佈新行政命令，取代特朗普2020年對騰訊（700）的微信和字節跳動的TikTok的禁令。美國法院早前禁止了相關禁令。

知情人士對該社表示，美國官員和特朗普擔憂相同，特別是擔心中國可以追蹤美國政府僱員的位置，建立個人訊息檔案作敲詐，及企業間諜行為。

新行政命令無點名微信及TikTok，但可能比特朗普的禁令更為廣泛，亦不易被法庭否定。此外，美國已經開始游說盟國，希望夥伴國家能夠就禁止的程式達成一致立場。

美國商務部長Gina Raimondo將決定哪些應用程序會列入美國的清單，但必須符合特定準則，例如程式由支持中國或俄羅斯等外國的軍事或情報活動的個人或實體擁有、控制或管理。

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