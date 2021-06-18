樓市越發熾熱，中環海濱商業用地都高達6份標書入標，政府都乘勢推地。上月古洞北25區用地以86億元癲價中標，最新地政總署推出姊妹地24區住宅用地，將於6月25日招標，7月23日截標，市場估值20至25.6億元，但相信估值有機會再調整。

地段為古洞第24區用地，位於古洞北第25區及恒地（0012）古洞項目旁邊，同樣靠近未來古洞北港鐵站。地段地盤面積8.2萬方呎，最高可建樓面為48.8萬方呎。市場估值20至25.6億元，每方呎樓面地價為4,000至5,500元。不過由於鄰近的25區用地以86億元中標，每呎樓面地價逾7,100元，可能都會帶動周遭地價，地段估值有機會再調整。

上水古洞第25區用地5月中，由新地以86億元奪得，每呎樓面地價高達7,184元，而且其餘第二至五高金額入標金額分別為82.1、78.88、73.68及72.278億元，全部都比市場原本估值48至60億元，高出最少20%。

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