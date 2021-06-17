【本報訊】李嘉誠次子李澤楷旗下保險公司富衛集團昨宣佈，以FWD Limited控股公司PCGI Intermediate Holdings Limited名義於美國上市。

集團指，PCGI將以保密方式向美國證券交易委員會提交上市申請，擬在美國首次公開發行代表A類普通股的美國存託股份（ADR）。路透引述消息人士指，富衛是次將集資近20億至30億美元，引伸至集團估值達130億至150億美元。富衛未有對潛在集資額置評。

商湯科技委中金作保薦人

富衛過去一直希望在香港上市，但根據現行的上市規則，若以「不同股權架構」（WVR）形式上市，必須為「創新產業公司」，雖然富衛視自己為「數碼為先」的人壽保險公司，但在港交所眼中不完全符合定義，故一度有消息傳出改在新加坡及美國上市。但年初港交所進行諮詢，取消第二上市WVR需為「創新產業公司」的規定，似乎今次於美上市是建立在港框架居多。

富衛2013年透過收購ING保險在亞洲成立，集團其他股東包括瑞士再保險集團、新加坡政府旗下GIC 、RRJ Capital、厚樸投資等。

另外，香港成立的人工智能公司商湯科技上市計劃有新進展。騰訊新聞《一線》引述消息指，商湯已委聘中金為其香港上市保薦人，最快8月向港交所提交上市申請。