中國最近一直打壓加密貨幣，據內媒報道，中國四川省一個加密採礦樞紐將會全面關閉。有知情人士指，雅安市政府向省級當局聯絡，將會在一年內剷除所有比特幣及以太幣挖礦業務。

據內媒《PANews》報道，四川雅安能源局、科技局等多個部門周四（17日）召開會議，將封殺雅安比特幣挖礦業務，而礦主亦已經接到通知。當區所有電站在昨晚「關機自查」，所有礦機需要在25日前關機。

據劍橋大學估計，截至2020年4月，全球約有65%的比特幣開採發在中國進行，而四川擁有清潔、可再生的水力發電，考慮到電力供應及成本，四川一直是很多比特幣礦工的選擇，而雅安比特幣開采佔四川的10%。

而這不是中國第一次打壓加密貨幣，內蒙、新疆、青海、雲南四省已相繼推出針對虛擬貨幣挖礦的監管政策，目前唯獨四川的監管仍未落實，而國務院上個月亦呼籲打擊比特幣挖礦和交易。

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