上星期本欄推介美國寵物用品零售店股票petco（WOOF），該股竟然有戲劇性的發展。王弼推介的股票，一定自己有貨。始終覺得，講完一大輪，分析某某股票如何前景美好，最後申報自己沒有持股，是世上最不合邏輯的事。

王弼最初於22美元開始建立倉位，買了第一批貨後，就Sell 即月22.5元的價內Put，希望在18日行使，接貨兼賺約1元的期權金，把成本價拉低至21美元，殊不知股價很快就升到24美元，價內Put變成價外，可能接不到貨。因此再Sell 25美元的價內Put，收取大約2美元的期權金，希望把這批貨的成本價降低至23美元。怎料WOOF於本周一尾段時間，短時間配合大成交由低位抽升逾兩成約6美元，最高見28.73美元！之前Sell 的 Put全部變價外！如果到18日，WOOF仍然收25美元樓上，情急之下，再沽出一些18日到期的30元Put，收取4美元的期權金，這一批期權如被行使的話，接貨的成本價便變成26美元。

WOOF為何突然被炒起呢？王弼不是金手指，沒有如此厲害的眼光，是巧合地，Reddit的WallStreetBets（WSB）群組，覺得WOOF街貨少、沽空率高，突然青睞有加。

篇幅所限，下星期才詳盡解釋WOOF為何有睇頭。執筆之時，WOOF回吐了之前的升幅，處於24元水平，假設18日股價收24美元，早前Sell了的25美元Put，就需要接貨。被WSB打亂了陣腳，上述假設不變，最後WOOF的成本價約為23.5美元，可見Sell價內Put乃儲貨不錯的工具，建議讀者可下苦工研究，加以利用。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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