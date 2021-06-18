《東方日報》母公司東方報業（018）截至今年3月底止全年轉虧為盈，賺2.11億元，去年同期蝕1,098萬元；收入按年跌15%，至6.9億元，每股基本盈利為8.81仙。公司恢復派末期息每股2仙，並同時建議派特別息5仙。

細分收入，東方上年度出版報章及廣告收入為5.24億元，按年跌20%；互聯網訂閱及廣告收入為1.27億元，按年升8.8%。另外，政府補助收入為6128萬元。投資物業公允值及滙兌去年轉為正數。

東方指，肺炎疫情嚴重困擾全球，消費市場萎靡不振，失業率高企，客戶紛紛縮減開支或擱置宣傳計劃，令媒體業務收入急速下跌。網上購物興起更對《東方日報》的廣告收益帶來結構性的影響。

東方融資於報告期末的貸款總額為2.9億元，比去年同期上升30%。總貸款利息收入2,108萬元，按年增長36%。該公司相信融資業務仍有很大的發展空間，故計劃擴大融資業務的投資比重，並繼續以大額按揭貸款的優質高淨值客戶為主要目標，相信未來一年融資業務的收入將有約10%增長。

東方報業擬改名為「東方企控」，稱原本公司名字未能確切反映多元化業務，包括數碼媒體、本地及海外物業投資及融資等，又稱改名後可提升企業形象，令定位更清晰。

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