【本報訊】領展（823）昨日公佈截至3月底止全年業績，收益按年升0.2%至107.44億元；物業收入淨額升0.2%至82.38億元，經調整並計入2.9億元酌情分派，期內可分派總額升0.8%至60.1億元，每基金單位末期分派1.4834元，按年增2%。

執董兼行政總裁王國龍在昨午傳媒視像會議上表示，近期疫情緩和，很多食肆已放寬社交措施，旗下商場人流增加，令租客信心提升，商討續租情況較半年前理想，而疫情期間為保持商場的消費氣氛向租戶提供不同租金優惠，在去年簽訂400份新租約中，大部份為零售及餐飲行業，其中新租戶佔40%，故對租務前景保持樂觀。

他又指，旗下商場以民生消費為主，中港是否通關對業務直接影響不大，惟開關對本港經濟發展十分重要，有助經濟好轉及失業率下降，集團亦會從中受惠，又呼籲市民盡快接種疫苗。

未計劃出售資產

領展早前參與競投銅鑼灣加路連山道商業地，主席聶雅倫表示，該地塊符合集團投資條件，惟本港發展核心物業機會有限。王國龍補充，會考慮研究參與香港商業項目，但住宅發展則不作考慮，目前未有計劃出售資產，並將尋求總資產錄得高單位數增長，期望寫字樓佔物業組合比例由目前的10.8%提高至20%水平。

他又稱，領展將透過海外投資分散風險，包括從中國、英國、澳洲、新加坡及日本物色項目，暫未有目標，視乎留意租金回報率，項目性質是否屬於核心類型，及本身的租賃周期等因素而定。目前領展香港、內地、海外業務組合組合佔比分別為79.3%、16.8%及3.9%，未來將各佔70至75%、20%及10%。領展昨收報75.55元，跌0.85%，股息率3.8厘。