【本報訊】樓市高溫，惟仍有業主「減磅」沽貨。曾購置不少「磚頭」的堪輿學家麥玲玲，新近以1,088萬元沽出西灣河嘉亨灣兩房單位，呎價2.18萬元。

近日錄一宗逾3,400萬元高價成交的嘉亨灣，市場成交轉熱，其中2座低層G室，實用面積498方呎，屬兩房間隔，以1,088萬元成交，呎價2.18萬元。

羅沙證券每呎3萬售雲地利台

按土地註冊處資料顯示，單位原由麥玲玲丈夫何德，聯同另一名劉姓人士2016年以770萬元購入，麥玲玲隨後2018年11月斥440萬元購入單位半數業權，是次沽貨賬面賺318萬元。

雖然本港失業率有回落趨勢，不過，仍有部份業主減持單位套現為上。在港曾持有40項物業的羅沙證券或有關人士，自去年起開始減磅，繼先後沽出薄扶林貝沙灣豪宅後，消息指，上月家族或有關人士以3,750萬元沽出跑馬地雲地利台單位，過去一年來沽出物業涉資1.28億元。

在港曾持有40項物業的羅沙證券家族，曾購置物業分佈薄扶林富臨軒、鴨洲南灣、鴨脷洲海怡半島、鴨脷洲深灣軒等，近日家族或有關人士以3,750萬元連車位沽出跑馬地雲地利台B座中層4室，實用面積1,259方呎，屬三房單位連工人房，實用呎價2.97萬元。

按土地註冊資料顯示，單位原業主是DA ROSA, JOSE AUGUSTO MARIA，料為羅沙證券家族或相關人士，單位1985年斥168萬元購入，是次沽貨，賺3,582萬元，升逾21倍。該家族過去一年來先後沽出兩伙薄扶林貝沙灣、西半山殷然，涉及1.28億元。