【本報訊】豪宅新盤趁市旺加推，資本策略（497）旗下尚家生活渣甸山皇第，日前開放2,849方呎複式戶予傳媒參觀，單位連1,500萬元裝修，將短期內招標。

尚家生活董事總經理方文彬表示，皇第增設720天付款計劃，買家提前完成交易，可獲樓價2%至6%現金回贈外，亦為買家提供最高樓價30%的印花稅貸款。昨開放9及10樓複式B室，單位耗資1,500萬元裝修，兩房雙套連娛樂室，面積2,849方呎，短期招標推出。

項目共有16伙，沽出8伙，套現15.5億元。方文彬預料，隨着全球疫苗覆蓋率增加，預計下半年本港樓價有望升一成。

新地瓏珀山連沽4伙

同區新地（016）瓏珀山連沽4伙，面積942至1,502方呎，成交價1,688.8萬至2,934.6萬元，呎價17,928至20,038元。

太古（1972）灣仔Eight Star Street 20樓A室，面積913方呎三房，招標以4,850萬元沽，呎價見53,122元，料創項目新高。

屯馬綫即將通車，中海外（688）啟德維港1號早前批出預售，昨公開戶型分佈。項目共1,059伙。高座一房設246伙，面積約330至約360方呎；兩房553伙，面積約430至約560方呎；三房244伙，面積約600至約770方呎，其餘為四房及特色戶。首張價單不少於212伙，短期上樓書及開示位。