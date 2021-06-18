《彭博》報道，蘋果供應商、螢幕製造商伯恩光學計劃來港上市，中金、滙豐和摩通為保薦人，集資最多20億美元（即約156億港元）。

伯恩光學主要生產礦石玻璃面板、觸摸屏幕、攝像頭光學玻璃、玻璃背板、高檔藍寶石手錶面板、陶瓷配件等產品。伯恩光學目前是全球最大的玻璃面板製造商，有指全球iPhone玻璃有3分2由伯恩光學生產。

楊建文為伯恩光學創辦人兼大股東，有「觸控屏幕大王」之稱。福布斯於今年2月公布香港富豪排行榜，楊建文及妻子林惠英以186億美元（1450億港元）資產位列第四。

獲Motorola賞識成名

伯恩光學由楊建文創立，資料顯示，楊建文在香港土生土長，一手創辦伯恩光學並出任公司總裁。楊建文於1986年成立公司並於深圳設廠，本來主要製作手錶玻璃鏡面，後在2003年得到手機品牌Motorola邀請，開始轉型生產手機玻璃螢幕，在國際工業界打響名堂。

由2004年起，伯恩光學開始積極進軍手機玻璃屏幕市場，至今已成為企業龍頭，是全球最大的同類產品生產商。為應付高產量需求，期間公司在惠州設立工業園。伯恩光學現時的業務範圍非常廣泛並且遍及全球，員工人數超過12萬。

香港在過去一個世紀，一直緊貼世界步伐而全面發展，但本地製造業卻視為夕陽工業而日漸式微。楊建文卻獨具慧眼，憑藉其商業睿智，在國際舞台上為香港工業再次寫下光輝一頁。

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