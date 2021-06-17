【本報訊】美國聯儲局或提早至2023年加息，恒生指數早段跟隨外圍跌220點，及後由A股回升帶動、拗腰倒升，尾市以全日高位28558點收市，升121點或0.43%。國企指數收報10589點，升26點或0.25%；科技指數收報7901點，升70點或0.9%。主板全日成交1,402.58億元，北水淨流出5.49億元。

盈立證券研究部總監陳偉聰認為，聯儲局議息聲明比之前強硬，美元及債息隨之反彈，資金開始部署應對縮表。他稱市場主要擔心未來擔心縮表規模大、進度快，股市或有震盪，料港股或下試26000至27000點，「不過相對2013年經驗，當時聯儲局亦提出縮表，但股市僅錄短期震盪及輕微調整；加上港股估值較美股低，衝擊相對小」。

劉鶴「唱好」 晶片股抽升

彭博報道，國務院副總理劉鶴將扶持內地晶片製造商，以應對中美晶片競賽。在利好消息下，中芯國際（981）全日彈高5.4%，收報24.3元；華虹（1347）大升10.1%，報43.1元；晶門（2878）急漲15.3%。

大型科技股做好，小米（1810）收市升1.2%；騰訊（700）及美團（3690）微升0.4%。路透消息人士透露，內地市場監管機構向正計劃美國上市的滴滴出行展開反壟斷調查，包括調查是否不公平地排擠小型競爭對手等。調查處於初期，監管機構尚未對公司下達具體指示。