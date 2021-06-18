Zscaler（美：ZS）是一家基於雲的領先網絡安全公司，雖然股價上半年隨科技股下跌回落，但在公佈最新季績後已再重新展開升勢了。

季績表現超預期

Zscaler的2021年第3個財季（截至今年4月30日的季度）的業績超過了市場預期和自身的指引。收入同比增長60%，達到1.764億美元，連續第五個季度收入增長。GAAP淨虧損為5,840萬美元，而上一年的淨虧損為1,930萬美元。但按非通用會計準則（Non-GAAP）淨利為2,140萬美元，較去年同期的1,030萬美元高。

在毛利率方面，仍維持在81%的高位，較去年上升1%，反映利潤能力得以提升，而且屬較高水平。

擴銷售隊伍搶市佔

Zscaler能夠保持強勁增長，主要是因為去年Zscaler重新專注於增長，並擴大了銷售團隊和合作夥伴管道，所以在開發新客戶方面有表現，而且現有客戶亦增加了投入，購買更多服務。以美元為基礎的淨留存率強勁，達126%，反映客戶繼續向公司投入更多資金購買服務，開支按年增加26%。

當然，擴大銷售團隊在營運成本上也會上升，銷售和行銷費用，同比增長56%，目前佔收入的61%。銷售和行銷費用按年升幅較收入增速60%低，在資金運用上具效益。

至於用戶對網絡安全更重視不無原因，除了因為遙距工作需求上升外，令管理層對安全意識提高是最近一連串的網路攻擊，如早前SolarWinds事件及近日Colonial Pipeline遭勒索軟體攻擊，使到更多C-Level高管有警惕。始終預防勝於治療，而且網絡安全投資對公司始終有限，惟一被駭客相中，不單營運可能癱瘓，更陷入是否應交贖金的兩難局面，所以在當前所有公司都增加相關支出下，自然也可鬆手一點。

剩餘履約義務增長強勁

要看未來走向，Zscaler已計算帳單（Calculated billings，代表收到的預付款，但尚未被確認為收入）的升幅十分強，同比增長71%，達到2.25億美元。剩餘履約義務（指不可取消的未來總收入）同比增長85%，達到12億美元。未來收入增長有一定保證。

管理層將全年收入指引升到6.6億至6.64億美元，代表按年可增長53%至54%。Zscaler上調指引反映其對業務前景信心。

估值不低 分注收集

Zscaler的前景相信仍很廣闊，公司估算可提供服務的市場規模達720億美元，而現時年收入還未到10億美元（過去12個月的收入為6.01億美元），所以需要做的是保持高效，在搶佔市場之餘又顧及效率。

未來相信投資者會繼續關注幾個重要財務數字，一是收入增長速度，二是成本佔收入比率，三是淨客戶留存率，四是毛利率要保持80%以上。如果GAAP計算利潤可以由虧損轉為持續盈利當然好，但相信在追求高增長下，Zscaler未必會短期內選擇過於嚴控研發及銷售方面支出，所以若能不大幅擴大已可接受。Non-GAAP利潤亦要保持正數及增長。

儘管淨虧損，Zscaler仍得益於提前收款，就為公司創造了5580 萬美元的自由現金流，高於去年的910萬美元。手持現金達到14億美元，可以繼續支持Zscaler高速發展。在虧損的狀態下，大家同時要緊盯自由現金流，應要保持正數十分重要，這代表公司可在日常經營下大致支持自身營運。而手上有充足資金自然更令投資者安心。

在估值方面，Zscaler的市銷率為 48 倍，較公佈季績前已再上漲，但對比其他網路安全類股，有高也有低，好像CrowdStrike（美：CRWD）的市銷率達53倍為低。但對比Palo Alto Networks （美：PANW）市銷率不到9倍。

不過，不論如何，Zscaler現時也稱不算平，只是未來增長預期保持高速及穩定，所以不會太低。再考慮到美國聯儲局可能提早收水，納指現時是破頂或是三頂未明，因而建議採取分注買入採略為佳。

梁耀康

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