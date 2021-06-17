【本報訊】一向予人鴿派主導的美國聯儲局，議息結果雖如預期維持利率不變，削債縮表仍待討論，但對通脹壓力關注提升，點陣圖顯示更多委員預計加息時間表提前到2023年，最多可能加兩次，兩項訊號皆放「鷹」，觸發債息升美股跌，美滙彈至近兩個月高位。

財資界認為，外界要調節之前對通脹及加息過度鬆懈心態，美國10年期國債息率料回升，股市情緒受壓，後市要看通脹數據及商品價格走勢。

調高今明兩年通脹預測

本地最大銀行滙豐昨午宣佈，維持最優惠利率5厘不變。金管局發言人指，美聯儲局何時加息或減買債，仍屬未知之數，主要考慮包括當地經濟復蘇及通脹步伐，市場應保持謹慎及管理波動帶來的風險；本港貨幣市場則繼續有序運作，港滙及拆息保持穩定。

反映逐險資金走勢且具指標性的美國10年期國債息率，議息前仍在1.5厘以下，會後清晨時段最高衝至近1.6厘，其後徘徊1.56厘；議息後美滙指數曾升穿90關口，最高見91.75。

美聯儲議息後的利率點陣圖顯示，18名公開市場委員中，有7名預期明年加息，13名委員估2023年年底前最少加一次，當中11人更料加息兩次（聯邦基金利率中位數為0.6厘），3月份會議時，僅7名委員預期後年加息，大部份估最快2024年才開始加息。

儲局亦上調美國今明兩年通脹預測，今年個人消費支出，由3月份預測值2.4%上調至3.4%，明、後年則分別為2.1%及2.2%；當局每月購債規維持1,200億美元不變，主席鮑威爾指貨幣政策仍保持寬鬆。

專家：料年底起逐步退市

星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，美聯儲主席講話與聲明，雖在市場預期之內，不急於加息及開始談論退市，但承認有通脹壓力，點陣圖反映委員覺得應較早加息，2023年預測中位數代表有兩次加息機會，總體而論會議結果比預期鷹派，故推升中長期債息向上，美股跌美滙升。

他認為聯儲局已差不多決定明年初縮減買債，年中停買只作到期再投資，2023年初加息，只是市場受儲局早前搬龍門至聚焦就業市場所困惑，他估計10年期美債孳息率，年內應續升至1.8厘，但因高財赤問題美滙升至92.5水平會見頂。

東亞銀行（023）高級外滙市場策略師葉澤恒亦指，會後訊息放鷹，反映當局對加息及通脹前景更關注，不像早前較專注就業市場復蘇作考慮依據，點陣圖顯示相較3月份，更多委員料後年加息。他相信，儲局在8月份全球央行年會（Jackson Hole），會發放更多削債訊息，年底起會開始逐步退市。

上商研究部主管林俊泓估計，年底前10期美債息有機會升至2厘，引發非美元外幣及科技股受壓，逐險資金可能流出新興市場。