●長和（001）旗下生物科技公司和黃醫藥（013）在港二次上市，擬發行1.04億股，當中10%為公開發售，集資最多46.8億元。招股期由周五（18日）至下周三，每股發售價最高45元，一手（500股）入場費約22,727元，預期6月30日掛牌。集團指，集資所得款項將用於藥物的後期臨床計劃試驗、註冊及研究。

和黃醫藥美股（HCM）周四收報28.36美元，升0.85%，以每份ADR代表5股股份計，折合約44.038元，故今次最高發售價較美股有2.1%溢價。

和黃醫藥此前已在納斯達克及倫交所上市，作為二次上市股份，和黃醫藥罕有引入5名基石投資者，包括加拿大養老基金（CPP Investments）、凱雷集團（The Carlyle Group）、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金，合共認購25.35億元股份。長和持有已在英美上市的和黃醫藥44.7%權益。

和黃醫藥於2000年成立，為處於商業化階段的創新型生物醫藥公司。和黃醫藥主要研發創新腫瘤藥物，所有上市藥物及候選藥物管線皆為小分子藥物。現有10種處於臨床階段的候選藥物，其中7種即將開始臨床開發。在中國市場，和黃醫藥有2種藥物已上市，分別為治療非胰腺神經內分泌瘤的「索凡替尼」，及治療結直腸癌的「呋喹替尼」，至於治療肺癌的「賽沃替尼」有望最早在年中獲批上市。國際市場上仍未有產品上市。

截至2020年底止，和黃醫藥全年虧損擴大至1.26億美元（折合約9.78億港元），2019年同期蝕1.06億美元；每股虧損0.18美元。而研發成本則增加26.5%至1.75億美元。

●中國茶飲品牌奈雪的茶（2150）首日招股，綜合多家券商，共為其借出547.4億元孖展，相當於發售超額認購106.6倍。當中耀才借出169億元，富途借出157.1億元，輝立借出100億元。

奈雪的茶今起至下周三公開招股，招股價介乎17.2元19.8元，一手500股，入場費9,999.76元，6月23日定價，預計6月30日掛牌。

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