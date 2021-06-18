政府宣佈派發消費券詳情。WeChat Pay HK發言人指，正全力積極準備及協助政府推行。又指市民登記消費券時如，選擇以WeChat Pay HK收取和使用消費券，將可獲得WeChat Pay HK和合作商戶攜手推出的各種加碼優惠，涵蓋線上線下的吃喝玩樂遊等各項金額大小不等的消費，讓用戶5,000元以上賺上賺。

發言人指，WeChat Pay HK會分開處理用戶的消費券餘額和錢包餘額，消費時一目了然。當消費券餘額不足時，消費券可以與錢包餘額、綁定在WeChat Pay HK的信用卡或銀行帳戶一同使用。

WeChat Pay HK將在消費券計劃開始登記前公佈更多優惠詳情。現時WeChat Pay HK註冊用戶已超過380萬，覆蓋全港超過10萬間香港本地商戶，包括大型連鎖品牌及各類大中小型商戶，以及重點營運特定行業中小商戶，例如街市小商戶及本地熱門中小餐飲商戶等。

AlipayHK指出，將聯手商戶送逾10億元優惠及折扣。該公司指，AlipayHK目前的合作商戶超過10萬間，包括實體店及網上商店，再加上大部份公共交通工具都可以使AlipayHK掃碼搭車搭船搭港鐵，覆蓋網絡最廣泛。

AlipayHK亦稱用戶更可以隨時隨地查看自己的消費券交易記錄及餘額，即使遺失手機亦可即時凍結賬戶，加上進行高金額交易時，系統會判斷風險，要求付款時輸入支付密碼的「雙重保障」。

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