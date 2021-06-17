【本報訊】美聯儲局會後聲明偏鷹，美元回升亦令亞洲貨幣受壓，離岸人民幣兌每美元，會後較會前即貶約0.8%，一度跌穿6.44，不過有銀行界認為，內地經濟穩健，人民幣即使回軟至6.5亦不致大跌，年底前更可能回穩。

開市中間價昨報6.4298，跌220點子，傍晚6時離岸價報6.438，每百港元兌82.9人民幣，前晚議息前報6.39。

歐經濟復蘇或趕美

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，中國經濟基本面穩健，疫苗接種進度較快及外需改善推動出口增長等，令人民幣表現優於一籃子貨幣（即跌幅小於其他貨幣）。短期內，美元兌人民幣可能在6.45遇阻，若美元持續上升，市場將密切關注央行取態，當前人民幣指數已升至關鍵水平98，進一步向上或引起央行行動，容許稍微擴大人民幣對美元跌幅，令滙率跌向6.5位置。

但年底前，她預期美元可能轉弱，因屆時歐洲央行可能轉鷹，歐洲經濟復蘇可能追上美國。倘美元回落，人民幣或再度收復失地回穩至6.4關口。

上月底因美聯儲官員連發淡化通脹言論，加上資金流入中港股市，美元走弱，離岸人民幣升穿6.4關口，創三年新高。有分析看好離岸價年內或攀上6.25至6.3，其中瑞銀財富管理投資總監辦公室預測，今年第三季人民幣或進一步走強至6.3的年內頂位，明年美元則有較多上升空間。