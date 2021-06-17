以前有一段時間，我會喜歡「高追」一些股價剛創新高的股票，但我後來發現效果並不算十分穩陣，有時的確能夠贏大錢，但也有試過買入後摸頂，股價一破頂不久就回跌，令我要止蝕離場。

但近月，我對此做過了詳細研究，有一些得着，以下我想跟大家分享相關的重點，希望日後各位在面對破頂強勢股票，會更加知道應該怎樣處理。

首先，其實我曾經都有種想法，認為股價能夠創新高的股票就代表強勢，買入後應該會可以賺大錢，但原來這種買法隱藏着一個重要問題。

沒錯，於這些破頂的股票中，的確有部份是屬於升勢非常強勁的股票，股價於破頂後仍會像脫韁野馬般不停繼續衝，但原來以這種方式買入股票，贏面卻並非太高，亦即是說有時的確你會可以賺大錢，然而可能有更多時間你會是錯誤於高位追入股票，弄致要捱價，甚至要輸錢收場。那麼，要怎樣做才對？

第一，可考慮市場上的資金充裕程度。在那些資金氾濫、雞犬皆升的市況中，若見到有破頂股票，不妨放膽去追。不過，若然在一些相對平淡的市況，除非你有特別信心知道那隻股票是可以於破頂後繼續上升，否則整體而言贏面是不高的，所以出手前要更加謹慎。

第二，如情況合適，可用Long Call限制風險博大升。博錯也不會有嚴重後果，博啱卻有機會賺得可觀利潤。

最後，美股最近由聯儲局可能會提早加息的預期而出現調整，但如短期內市場已能消化壞消息，並再度上升，後市相信可望更加樂觀。

莫家強