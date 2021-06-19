1992年4月7日，過去一周是三哥骨髓移植手術準備療程的最後程序，每晚我都陪他聊天，方便他能入睡；他最喜歡是介紹當日來探訪的親友及朋友，細訴他們的關係。

對我來說，印象最深刻的是突破出版社的蔡元雲醫生和李淑潔女士，三哥跟他們商量之後，把書名定為《昨天的努力，明天的見証》，並期望在4月24日生日的日子出版。在當時出這本書的最大意義，是在出書過程中能帶給三哥一種高度支持和鼓勵作用。在與他們言談過程中，我深深感受他們兩位的積極投入及視出版三哥的書為使命，使我感動不己。三哥亦跟我分享他找突破是因為他們除了有很好的形像以外，處事也非常認真。

4月8日，醫生跟家人說三哥在過去兩周骨髓移植手術的準備程序經已完成，有關報告一切良好，所以決定4月10日下午將會為三哥進行接受妹妹（芳玲）的骨髓移植手術。當天晚上，輪到我獨個兒陪伴三哥，他心情特佳，跟我回憶童年及從政的經歷。由童年偷渡來港開始，到在貧民窟中的童年生活、所遇到的朋友，以及當時的艱難生活百態，如捉小販、警察胡亂拉人、收黑錢等，我們都一一暢談。

我們談到一同進入九龍工業中學，他怎樣勝出學生會會長，以及接觸「反貪污、捉葛柏」、「保衛鈎魚台」、「文憑教師運動」、「聯合工業學校展覽」、各種聯校活動及讀書激烈競爭的情況。再談到踏入預科時期，如何參予社會活動，並認識及加入「教育行動組」，開始參與「艇户事件」、「金禧事件」，及後參加「香港社區組織協會」、「大坑東居委會」等。接着進入中文大學，更開始半工讀生活，並在北角真理中學教書，及到太子道伊利沙伯夜校及其他夜校教書。

翌日4月9日晚上，仍然由我陪伴三哥，他更興致勃勃的繼續與我回憶他的大學畢業後的人生經歷，當晚他提到「滙點」是怎樣由醞釀至成立過程，各兄弟的不同見解及步入政黨化的歷程。

吳明德

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