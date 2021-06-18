【本報訊】中美關係未見緩和迹象，加上美國聯儲局日前突然轉鷹，預計加息時間表提前到2023年，美股昨晚開市全線向下，至昨晚9時40分，道指報33451點，跌371點或1.1%，標指報4185點，跌35點或0.85%；納指報14096點，跌64點或0.41%。

英零售跌1.4%遜預期

反映逐險資金走勢且具指標性的美國10年期國債息率，在聯儲局議息後曾最高衝至近1.6厘，至昨日下午一度失守1.5厘，低見1.49厘。美滙指數突破92，高見92.24，升0.38%。

英國疫情反覆，富時100指數昨持續向下，跌114點。英國國家統計局公佈，5月零售銷售按月跌1.4%，按年則增長24.6%，兩者均差於市場預期。5月扣除能源的零售銷售按月減2.1%，亦低於市場預計的增1.5%；按年則增21.7%，遠低於市場預期。

按分類，英國5月食品銷售下跌5.7%，當局指原因在英國解封後，餐廳與酒店重新營業，刺激市民消費，反之超市消費額下跌，令零售銷售額下跌。英國國家統計局表示，有關數字仍高於疫情前和今年3月份商店重新營業前的水平。

另外，英國最大超市Tesco公佈截至5月29日止首季業績，在剔除燃油及增值稅後，英國同店銷售增長0.5%，高於市場預期的跌1%，但遠低於去年同期的8.8%增長，當時英國疫情爆發，不少消費者囤積日用品。如以疫情爆發前的2019年相比，英國同店銷售增9.3%；於英國掛牌Tesco昨跌3.46%。