睇NBA季後賽大戰，難免諗起Kobe。作為巨星，Kobe運動成就唔使多講，但事實上，佢退休後有份創立嘅VC，成績亦相當理想。

根據外媒報導，名為Bryant Stibel嘅風投基金，據報資產總值逾20億美元，以2013年開檔時規模僅1億美元計，成績已跑贏大部分尋常VC。

Kobe有次分享成功心法，其中最重要觀點係「當你找到人生目標，並將全世界變成你的資源，你所看見的任何事物，都可以成為助你達標的資本。」

實際例子，包括他找了Michael Jordan的御用訓練師Tim Grover，訓練自己不斷突破極限；包括以各種方式激勵自己，在當年O’Neal當年離開湖人、加盟熱火，率先奪得第4隻冠軍指環（之前同Kobe 3次奪冠），成了Kobe自我激勵的推動力，後來果然反超越了O’Neal。

即使有Kobe的天賦，想完成偉大的目標，亦唔能夠憑一己之力完成。套用於Startup創業，道理亦一樣，不管係想成獨角獸、Nasdaq上市抑或不斷獲利派息都好，創業過程中尤其初時，都需要極多「貴人」。

特別是香港初創，Made in HK本來已彷彿係原罪，更需要爭取生態圈其他持份者，亦即community builder、政府官方機構、初創加速器、天使投資者以至風投等不同的助力，突破本地偏細市場，衝出國際或區域嘅舞台。

最近港大初創Clearbot宣佈，將會跟Razer合作，共同研發並生產AI 清道伕機械人，用於清理海上塑膠垃圾。印度裔創辦人在社交媒體向不同community builder鳴謝，包括港大、iDendron以及香港科技園等機構。

另外又有總部設於新加坡、來港拓展的會計SaaS初創Osome，也透過加盟數碼港獲得不少助力和資源，最近就籌得了1600萬美元A輪。

獲取官方機構扶持，不必需要像VC融資，付出或稀釋股權，但創辦人肯定要付出時間，定期出席和種官式活動，擔任嘉賓並為有關機構背書，例如北上出席愈來愈多的大灣區創業活動，可以話係等價交換。

尹思哲

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