市區再有單幢新盤供應，萬科香港何文田VAU Residence今日開售首批55伙，項目過去累收逾530份購樓意向登記，超額認購逾8.5倍。

VAU Residence今日開售採用即場抽籤，早上未到10點，項目位於深水埗福榮街的售樓中心已有大批準買家到場登記，現場所見不少年輕人排隊，亦有部份投資者出現，打算購入一房戶收租。市場消息指，共有77枱客出席。

從事金融行業的蘇小姐，預算約600萬購入項目一房單位，打算用作上車自住，心儀項目位置交通方便，可前往港島返工。對於項目呎價約2.5萬，她認為項目地段優質，故價錢合理。另一位準買家李先生，就預算700多萬購入項目一房，打算用作投資收租，對於收租回報就坦言不太肯定。

VAU Residence首輪開售涉及55伙單位，包括14伙開放式戶、33伙一房戶，以及8伙兩房戶；折實售價介乎499.8萬至946.2萬元，折實呎價23,175至26,773元。首輪入場單位為5樓D室，屬實用209方呎開放式單位，折實售價499.8萬元，折實呎價約23,914元。

中原地產亞太區副主席陳永傑表示，VAU Residence首輪開售首批55個單位，該行出席客約8成，年輕客約佔一半，客源遍佈港九新界，以九龍客為主，新界客亦佔3成。他相信今天內能售完首批單位，發展商亦會趁機加推。

市況方面，本月一手暫錄1228伙成交，料全月錄逾2000宗成交，而今年至今就錄8100宗新盤成交，比去年同期高出3成，陳料下半年新盤去貨加快，全年料錄1.8萬至2萬宗成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，何文田VAU Residenc首度推售，該行客戶出席率8成，料銷情理想，並吸引不少80及90後年輕客捧場。

布少明稱，項目入場門檻低，用家佔比約6成，另4成為投資客，投資比例較高，預期入伙後呎租約70元，回報率約3厘。另外年輕客佔約7成，該行有2組大手客擬入手2伙一房戶，料涉資約1,200萬元。

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