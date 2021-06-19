網上博彩公司DraftKings（DKNG）自通過SPAC上市，股價表現一直亮麗，但近日卻被沽空機構Hindenburg狙擊，質疑公司利用體育博彩技術供應商SBTech洗黑錢，多達半數收入來自黑市賭博，成為近日華爾街熱話。

2020年DraftKings與SBTech合併透過SPAC上市，業務分為B2C和B2B兩部份，前者主要是提供體育博彩服務（Sports-booking）和網上體育博彩遊戲比賽（iGaming）、每日夢幻體育（Daily Fantasy Sports）；由SBTech主導的B2B業務則是為賭場遊戲做設計和開發，還包括包括交易、風險管理、平台服務、報告支持、客戶管理和監管報告合規。

DraftKings的成功，源於前身作為體育網站儲下流量，並懂得跟一系列知名體育聯盟合作，包括英格蘭超級聯賽、歐洲聯賽冠軍杯、美國職業籃球聯賽（NBA）、美國國家橄欖球聯盟（NFL）、全美汽車運動協會（NASCAR）、美國職業高爾夫球協會（PGA）和UFC等等。

而搞網上博彩生意要成功，知名度尤其重要，DraftKings積極對外尋求行業合作，2020年9月就找來「籃球之神」米高佐敦以特別顧問身份加入公司董事會，又成為美式足球紐約巨人隊的官方合作夥伴，引起資本市場和體壇的熱話，也帶動公司的關注度大幅上升。

DraftKings的成功，還要歸功於美國法院頒佈利好博彩業的裁決，於2018年8月美國最高法院以憲法為由駁回了1992年頒佈的禁止大多數州授權和監管體育博彩的《職業和業務體育保護法》（PASPA），帶動越來越多州分批准博彩合法化。

而在2020年的疫情之下，實體賭場雖受到重創，但網上博彩業卻是大放異彩，DraftKings也接連在美國不同州份推出獨立的網上賭場應用程式。

不過DraftKings的崛起，卻惹來沽空機構Hindenburg的狙擊，批評DraftKings估值過高、涉嫌洗黑錢、有近半收入來自禁止賭博的市場（包括亞洲的中國與泰國）。而雖然這間沽空機構之前成功狙擊過美國電動卡車公司Nikola（NKLA）、中國礦機製造商億邦國際（EBON） 、美國電動卡車公司Lordstown Motors（RIDE）、醫療保險Clover Health等，但今次狙擊DraftKings並沒有出現暴跌，也獲「美版連登」Reddit股票討論區Wallstreetbets（WSB）所追捧，似乎反映出投資者對這間公司的前遠信心，那怕公司預計在2025年前也不會錄得盈利。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略