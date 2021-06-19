樓市即將破頂，市民蜂擁入市搶購新盤。新世界（017）及港鐵（066）發展的大圍站上蓋柏傲莊III，將於明日父親節壓軸開賣173伙單位，為柏傲莊系列最後一輪大型開售；同日起招標46伙四房大宅。發展商指，項目今日截收逾3.05萬票，比上一輪再多4,000票，超額認購175倍，凍結市場資金逾30億元；打破1997年時青衣灝景灣的3.04萬張入票紀錄，成為香港新票王。

是次開售的173伙，有170伙來自4號價單，單位包括27伙一房、50伙兩房、58伙三房，以及35伙四房；實用面積285至1,022方呎。維持最高20%折扣優惠，折實介乎737萬至2,897.9萬元，呎價18,760至29,037元，整批折實均價24,858元，較首張價單約2萬元，提價24%。入場單位8A座7樓E室，面積289方呎一房，折實737萬元，呎價25,502元。

另外，項目同日起招標46伙四房單位，由當日早上10時起招標，至翌日上午11時截標。當中包括1A座55樓A室，實用面積1,676方呎的四房河景樓王。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，入票反應熾熱證明剛性需求龐大。柏傲莊第一至三期累售2,769伙，佔整個項目近9成單位，套現逾331億元。其中本月開初開售的第三期共沽666伙，套現逾94億。市場消息指，買家7成來自新界，2成屬九龍區，餘下屬港島區；當中8成為用家，2成為投資客。

灝景灣97年回歸前收逾3.04萬票 歷金融風暴成「浩劫灣」

是次柏傲莊收3.05萬票，打破24年前開售的青衣灝景灣收3.04萬票的紀錄。事實上，灝景灣第一期在1997年6月開售，當時是正值97回歸的前夕，樓市處於高峰期。首批713個單位平均建築呎價達6,300元，當年開售日買樓人龍由銅鑼灣世貿中心登記處，排至紅磡海底隧道入口，人潮洶湧成為一時熱話，最終錄得逾3萬張登記，超額189倍，凍結資金106億元。

但發售後隨即碰上政府推出八萬五建屋計劃及亞洲金融風暴雙重打擊，導致樓價大跌，大批業主淪為負資產，因此屋苑旋即被冠以「浩劫灣」的惡名。更有業主持貨足足15年，至2012年單位樓價才返回購買時的價格。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略