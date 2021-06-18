【本報訊】新股市場復熾，向蘋果供應零件的螢幕製造商伯恩光學，再傳有意來港上市，目標集資最多20億美元（約155.3億港元），而伯恩光學的創辦人正是港產「低調富豪」楊建文，與妻子林惠英以186億美元（約1,444.2億港元）的資產，位列今年《福布斯》香港富豪排行榜第四位。

彭博報道，伯恩光學與中金、滙豐和摩通就上市進行接洽，又引述消息人士指出，目前仍在研究中，且可能有更多銀行加入協助上市工作，伯恩IPO集資額或介乎10至20億美元，惟最終規模未有定論。伯恩光學早年戰績亮麗，在2015年前後，據報供應全球三分之一的手機玻璃屏幕及名錶鏡片，每10部iPhone便有6部的玻璃屏幕由伯恩光學供應。現時，伯恩光學主要生產礦石玻璃面板、觸摸屏幕、攝像頭光學玻璃、玻璃背板、高檔藍寶石手錶面板和陶瓷配件等產品。

奈雪的茶孖展791億超購154倍

今次並非伯恩光學首傳來港上市，早於2016年初，已有外電報道伯恩有意IPO，意向集資額同為20億美元，但一直只聞樓梯響。去到2018年，有報道指伯恩光學鑑於中、美貿易戰持續惡化，令港股市場出現沽壓，因此擱置上市集資的計劃。同在2018年的11月，有報道指伯恩光學遭到蘋果削減定單，因此先後兩度裁員，共涉8,000名員工，部份被裁員工在當時剛獲伯恩「懸賞」招聘，不滿突然被裁，爆發大規模工潮。

熱門新股奈雪的茶（2150）昨日開始招股，在傍晚六時許，獲逾10間券商借出791億元孖展額，超購約154.4倍，奈雪的茶將在下周三中午截止公開招股。

同日開招的還有來港第二上市的和黃醫藥（013），惟招股反應慢熱，暫錄1.13億元孖展額認購，仍未足額認購。和黃醫藥以500股為一手，每股發售價最高45元，入場門檻達22,727元左右，和黃醫藥的美股周四收報28.36美元，每份ADR代表5股計，折合約44.038港元，因此最高定價45元暫時存在溢價問題。

和黃醫藥越秀服務反應遜色

和黃醫藥是長和（001）旗下生物科技公司，主要研發創新腫瘤藥物，所有上市藥物及候選藥物管線皆為小分子藥物，現有10種處於臨床階段的候選藥物，其中7種即將開始臨床開發。在中國市場，和黃醫藥有兩種藥物已上市，分別為治療非胰腺神經內分泌瘤的「索凡替尼」，及治療結直腸癌的「呋喹替尼」，至於治療肺癌的「賽沃替尼」有望最早在年中獲批上市，但國際市場上仍未有產品上市。

物管股越秀服務（6626）昨日截孖展，市場消息指出現抽飛現象，孖展認購額由周四的9.8億元降至昨晚的7.86億元，超購倍數跌至約2倍。