Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主放售日本福岡開放式住宅單位，物業位處日本福岡博多區，物業建於1991年6月，樓齡約30年，主要建築材料為筋混凝土建築。物業全棟11層高，實用面積約227呎，享土地及物業所有權。

物業座落於福岡市博多車站南邊，由物業徒步約10分鐘即可到達九州新幹線博多車站。博多車站是由JR九州、JR西日本以及福岡市地下鐵，三大福岡主要交通工會組成的大型交通樞紐，四通八達，對於經常出行的商務旅客及遊客十分方便物業5分鐘步行商圈內，設有多間便利店、餐廳、酒店、超級市場、及公園等等，生活配套齊全。該物業距離大街僅一街口之隔，步行4分鐘即可到達東住吉公園，環境寧靜舒適。

物業最後成交價為550萬日元（約38.5萬港元），物業連租約出售，現時每月實收4.2萬日元（約3,000港元）租金，租金回報達約9%。近年日本政府大力推動福岡市的經濟發展，福岡目前樓價仍是處於低位，住宅單位租金回報普遍達到約7%左右，比日本其他城市吸引，而且福岡市中心樓價平均50萬元左右就有交易，因此成為不少投資海外物業的細價收租入門之選。

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