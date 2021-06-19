鄰近鐵路站的屋苑受市場追捧。世紀21家天下黎振傑表示，新近錄得大角咀帝柏海灣成交，單位為1座低層E室，實用面積1,025方呎，三房套房連工人房間隔，座向西北望街景，最新以2,338萬元易手，實用面積呎價22,810元。

據了解，原業主於2002年1月以546萬元購入上址，持貨逾19年至今沽售，賬面獲利1,792萬元離場，單位期內升值約3.3倍。

青衣曉峰園兩房794萬售

美聯物業李貫甡表示，青衣曉峰園2座高層C室，實用面積546方呎，兩房間隔，向東北享開揚景。原業主去年開價約770萬元放售上址，及後見市況向好，提價至約800萬元，一名同區客搵樓多時，最後議價至793.8萬元成交，折合實用呎價14,538元。

資料顯示，原業主於2009年2月以約200萬元購入上址，轉手賬面大幅獲利約593.8萬元，期內物業升值近3倍。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略