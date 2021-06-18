【本報訊】豪宅交投暢旺，發展商趁機推貨尾。恒隆（101）跑馬地藍塘道23至39號共有36伙，自2016年開售，累售11伙，昨推出39號B單位、面積4,599方呎洋房在本月21日招標。

管理費一年逾50萬

大宅樓高3層，面積4,599方呎，連平台1,325方呎、天台131方呎及庭院398方呎。地下附兩個車位，三房間隔。根據標書，每月管理費為41,948元，一年即逾50萬元，平均每呎管理費9.1元。

嘉里（683）筆架山緹山17號洋房，樓高3層，四套房間隔，面積2,857方呎，平台118方呎、花園1,235方呎及天台941方呎，下周二招標。同系何文田瀚名20樓A室，面積1,132方呎，同日招標。

而屯門掃管笏滿名山山庭6號屋，面積2,865方呎，連183方呎平台、864方呎花園及957方呎天台，昨售7,163萬元。買家選用1,138天成交期付款，長逾3年。

何文田VAU Residence今日開售55伙，項目過去累收逾530份購樓意向登記，超額認購逾8.5倍。單位折實價499.8萬至946.2萬元，呎價23,175至26,773元。

個別新盤買家上會「撻Q」。南豐將軍澳日出康城LP6 5座23樓D室，面積704方呎三房，2018年10月以1,195.1萬元成交，選用建築期付款，料先後已付樓價一成定金，日前撻定料失119.51萬元。