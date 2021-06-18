港人以BNO 移民英國成新常態，英國政府最新入境數據公佈，今年首季共錄得34,300宗BNO簽證申請。同時英國樓市自推出「BNO 5+1」政策後拾級而上，有數據顯示英國樓價今年首季已升逾10%，有80後投資者早年「食正」細價股熱潮，賺得第一桶金後，沽港股換英國樓。在2017年首次購入英國樓後，差不多每年買一間英國樓，做英國樓包租公。

根據去年10月政府就開放BNO簽證的影響評估（Impact Assessment），預料將有約12至15萬名BNO持有人及家屬申請簽證，並在未來五年累計增至約25至32萬人。

移英港人不斷增加，間接推高英國樓價，地產顧問公司萊坊公佈《全球樓價指數》報告顯示，全球56個國家及地區當中，英國升幅跑贏香港，今年首季升10.2%，香港則升2.1%。

80後的英國物業投資者蘇生指，「就算無移民潮，本地都有好多需求，本地人已經爭到買唔到屋，唔使香港人，雖然唔會似香港升得咁誇張，但以往每年保持3%至6%升幅。」

大時代沽港股換英國樓

2015年港股大時代 ，蘇生食中細價股熱潮，他指「莊家股當時比較流行，自己研究背後的莊家點操作，跟莊搵食」亦都搵到10倍股，升5至6倍就沽出，至於有多少斬獲，他卻沒有透露。

他指，當時在股市贏錢後，便將資金轉投物業市場，想有更穩定的投資。但是香港樓價太貴，於是開始鑽研外國樓市。在投資前，他亦做足功課，參加坊間的外國物業投資課程，了解英國二手樓市比其他國家較為穩健及回報可觀。

與朋友合資4年掃3間英國樓

2017年，他跟好朋友合資購入一個曼城公寓，買入價約16萬英鎊（約172萬港元），更在當地承造按揭。每人各付20萬港元作為首期﹑律師費及雜費等。對於「夾份」買樓，他十分推薦「如果好Friend嘅話，資金不夠，可以一人一半，因為之後有好多管理，同其他費用，可以一齊決定同分擔。」

事隔一年半，二人又看中另一間曼城的公寓，於是二人合資再買多間，買入價約20萬英鎊（約216萬港元），當時繳付兩成半首期，約50至60萬港元左右，跟拍檔對分後，每人約30萬港元。2020年他又跟好友購入17萬英鎊（約183萬港元）的排屋，這次是以「Cash buy」各人付一半。他指曼城樓價比倫敦平，可追落後。加上出租做Airbnb ，在球季時的租金回報十分觀。

投資排屋一年升兩成

由於疫情關係，英國企業推崇在家工作， 同時亦令郊區的獨立屋樓價屢創新高，他指2020年買入的第三間排屋樓價已升了兩成。

從事I.T.行業的他，除了投資英國物業、股票市場外，亦有投資虛擬貨幣，曾在比特幣8000至1萬美元時買入，目前虛擬貨幣佔整體投資約1成 ，股票佔約4成，物業佔約3成。對於自身的投資組合，他認為撥出部份資金於英國樓亦可分散投資分險。

鍾情英國樓的他，對於投資英國樓亦有不少心得，他建議投資者若購入多間英國物業，在扣除個人免稅額後，宜用公司名義買入可以慳稅，而且物業的裝修﹑擴建或者其他費用都可以用作扣稅。

買樓不要鄰近河景

另外買樓不要鄰近河景，香港人喜歡面向海景及河景的物業， 但當地人就覺得冬天，河面結冰十分寒冷。而且英國常常水浸，河流氾濫會令大屋淹沒。

此外要選「靚區域」，「可能相隔一條街，已經差好遠，犯罪率高，如果藍領區份，比較難租，可能白人比較好。」此外，有完善的管理公司可以幫業主做租客信用檢查，看租客薪金能否支持租金。

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