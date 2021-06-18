美國聯儲局議息出爐，維持息率0至0.25厘不變，惟更多官員預期提前至2023年加息，似乎會早過預期收水。這種偏鷹帶鴿作風，在市場游資氾濫、逆回購再創新高的情況下，反映儲局調控市場的同時，不想因市場覺得收水臨近而引起震盪；由於資金成本仍低，美股科技股略現反彈，銀行股則受壓。不過，港股科技股持續乏力，專家認為此與兩地投資氣氛有關，展望第三季，相信港股主調仍是舊經濟股。

距離次季完結尚餘一周，本報是次整合4月1日至6月17日為止的個股表現，在市值逾百億的港股中，舊經濟股毫無懸念地錄得最強勁升幅。又以航運板塊領跑，中遠海控（1919）以股價翻倍成為最強勢股，中海外（316）亦升逾3成；零售包括李寧（2331）、周大福（1929）、安踏體育（2020）等，升幅介乎30%至55%。

至於新經濟股，舜宇光學科技（2382）股價雖抽升達兩成，惟比起公用股、資源股、地產股等個股升幅，實在難以匹敵。

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，第三季他仍看好舊經濟股，主要炒經濟復蘇，特別是涉及民生的股份，包括零售股及餐飲股繼續看高一線，惟大快活（52）又比大家樂（341）佳，因派息、營運情況較理想；體育用品股估值次季已衝高，回吐時可考慮入手特步（1368），因其4個國際知名品牌業務未完全反映於業績。

他續稱，紡織股將受惠復蘇，互太紡織（1382）與天虹紡織（2678）、魏橋紡織（2698）的產業角色不同，比較下游做OEM，值搏率更高。新經濟股則要慎選，因美股強勁時，港股卻沒有跟升，加上部份個股抽高即湧現獲利盤，反映資金對港股中長線部署有戒心，要入手的話，選擇遊戲概念相對穩陣，而且要選行業龍頭，如騰訊（700）、中手游（302）。

耀才證券研究部總監植耀輝亦認同，第三季中，強勢板塊持續跑贏的基調不會改變，尤其貨櫃航運Q3旺季仍看旺，直言「高位追都冇辦法，即使運費唔再貴，跌返落而家水平，賺錢能力都不得了」，並指銀行股要等加息才反彈有力。

科技股部署上，植耀輝認為美股可留意Microsoft（MSFT）、Facebook（FB）等龍頭，港股不少科企正面臨內地反壟斷調查，以及紛紛表態將資金投入新業務等，將影響盈利表現，故「有貨可揸，冇貨喺部署上唔洗急。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略