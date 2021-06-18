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【本報訊】招標長達半年，中環海濱商業地王昨日截標，市場近期最高估值達645億元，每呎樓面地價高達4萬元。項目分開為金鐘政府總部截收標書，而佐敦永安九龍中心發展局海港辦事處，則於截標日之前收取設計模型；地皮最終收得6份標書。

六份入標財團中，包括長實（1113）、新地（016）、恒地（012）、九龍倉置業（1997）、信置（083）及華懋都有入標，其中信置與招商局置地（978）及鷹君（041）合資入標，而九龍倉置業回應指是以財團形式入標。

採雙信封制 須交設計模型

本港樓市走勢向好，被問到出價會否較樂觀，會德豐主席梁志堅指，「集團投得地，尤其是一幅咁嘅地，都唔會是旦嘅，梗係希望可以投到發展」，更指雖然目前表面上為6份標書，但其中有些財團過往有合作發展的經驗，豈知是否只是表面上分開競投。

由於是次採用雙信封制，發展商除了遞交標書，還需要於6月18日，即裁標前一日預約遞交設計模型至佐敦永安九龍中心的海港辦事處。至截標日早上10時30分，該辦事處門外張貼通告，模型沒有根據招標公告第5及6段要求，在截標時間前送達發展局海港辦事處，則概不受理。

業界：中標者或引入夥伴

中環海濱商業地地盤面積51.6萬方呎，預計提供達184.3萬方呎樓面，主力商業及零售用途，亦要提供休憩設施。已知地段高度限制為一邊16米，另一邊則為50米，並且其中22.8萬方呎樓面，需要用作興建停車場及政府、機構或社區用途。扣除相關面積後，實際餘下約161萬方呎商業樓面。由於地段面積龐大，市場估值約330億至645億元，每方呎樓面2.3至4萬元。

地段原本安排於去年第三季推售，惟最後因前期準備工作預測錯漏，政府需要更多時間預備雙信封制招標工作，最終於2020年12月18日招標，今年6月18日截標。地段採用「雙信封」方式招標，即地皮未必以過往「價高者得」的標準招標，因此被外界質疑欠公平。

萊坊執行董事林浩文指，標書數目十分理想，代表各大發展商對香港未來經濟發展態度正面。中標發展商日後有機會引入策略性投資者，以作長遠的資產管理及分散風險。林浩文指，雖然現時並非出售大型商業地皮的最佳時機，但衡量到庫房收益及中區長遠發展，亦理解政府做法，認為若成功出售，能增加市場信心。

林浩文認為以「雙信封」形式招標的流標機會低，但希望政府解釋中標原因、其項目規劃及發展內容，以釋除市場疑慮。他估計在這招標形式下，每呎樓面地價約介乎2.3萬元至2.5萬元，估值370億元至400億元左右，總投資約550億元至650億元。