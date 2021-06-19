偶然睇新聞見到金舖銀行劫案，賊人打劫數十萬，心中也不勝唏噓。以前打劫收十萬幾百萬是天文數字，足夠退休。現在這個數額，連在香港買層樓安居樂業都做唔到，當全街都係天眼，明目張膽的打劫是無處可逃的。

但最近我們看到比較多的打劫案是這樣的：

有一些加密貨幣持有人想套現，相約南亞裔在某地點進行現金交收，理想情況是一手交錢一手交貨，即一方面現金交收，另一方面利用電子錢包P2P方式將加密貨幣轉移至另一個電子錢包。

結果賊人電子錢包收到對應的加密貨幣後，就反面不認人，拒絕支付現金，換言之那些加密貨幣被搶劫了。

以前打劫，被搶劫一方不會主動配合打劫一方的任何行動。但以上加密貨幣交收的案例是，大家有默契要低調地，相約在某一個人煙稀少的地點進行交收。

這類騙案最主要的原因是現在主流金融系統把反洗黑錢的要求定得太高，不接受加密貨幣荷包或交易所跟銀行之間的交易來往。所以，部份大額加密貨幣投資者只能鋌而走險，約陌生人利用現金交收。

曾經有一單案件是這樣的：

某一位富商持有很多比特幣，有心人向富商推銷，說自己最近新開發了一隻加密貨幣XYZ，可以接受比特幣認購，當你認購完這隻加密貨幣XYZ，就可以賺部份利息，而且亦可以再將XYZ套成為現金。

最後，富商支付了所有比特幣，加密貨幣XYZ卻跌至價值等於零。富商當然用法律途徑控告這位有心人，結果法律判了這位有心人無罪，因為他的而且確有履行承諾，答應將比特幣轉換成另一個貨幣，只是加密貨幣XYZ的價值變成零，冇辦法兌現現金而已。

要減少這些古靈精怪的打劫案件只有一個方法，就是銀行直接承認加密貨幣的存在，容許加密貨幣跟銀行之間可以做一個有效兌換。現在世界很喜歡吹噓虛擬銀行有幾先進，有幾厲害，其實用銀行服務個餅就係得咁大，當你一方面吹係虛擬銀行要如何發展的時候，無可否認是搶了傳統銀行業務的芝士，跟他們構成直接競爭。

如果虛擬銀行能夠跟加密貨幣公司進行交收兌換，對大家都好，做大個餅，不用直接掠奪傳統銀行的既得利益。香港比其他地方特別，加密貨幣之間的交收兌換是有跡可尋，洗黑錢的空間不及其他經濟城市那麼大。因為，我們將會實施電話卡實名登記。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略