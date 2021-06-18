【本報訊】彭博引述消息人士透露，香港證監會正着手調查中信証券（6030）旗下中信里昂銷售華信能源美元債券中的角色。有指包括前董事總經理以及數名債券買家對中信証券作出控訴，指其誤導投資者。證監會就事件回應《蘋果》查詢時稱，不會評論個別個案。

買賣華信債券涉誤導投資者

報道引述中信里昂前董事總經理Kathy Liu在今年1月13日向證監會發出的投訴信指出，中信里昂「公然」在買賣華信能源美元債券過程中違規，該行向投資者隱瞞認購華信債券的金額僅僅覆蓋整個2.5億美元發債規模的六成，從而誤導投資者有關債券的實際需求。她更指出，中信里昂用自己資金購買債券剩餘部份，但未有披露該行涉及的利益衝突，並與華信能源達成了一項對債權人不利的交易協議。

香港證監會目前正調查中信里昂有否履行「know your customer」的盡職調查，以及與投資者就市場需求的溝通情況。中信里昂以保密規定為由，拒回覆該社查詢，指「根據公司政策，對於香港證監會是否在進行調查的任何問題，該行不會置評」。

華信能源為內地大型民營能源集團，曾透過大幅併購，拓展海外業務遠至捷克，更一度打算向嘉能可收購俄羅斯國家石油公司（Rosneft）19.5%股份，董事長葉簡明更成為捷克總統米洛什顧問。但集團因涉及在擴張過程行賄事宜，於2018年宣告破產。去年有報道指華信能源及三家子公司總負債逾1,800億元人民幣，資不抵債。