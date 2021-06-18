【本報訊】在疫情肆虐下，國泰航空（293）因客運量大減，業績受到嚴重打擊，亦影響大股東太古（019）的業績，而太古昨發公告指，早前預計上半年將錄得經常性虧損，但現時稱應略勝於去年業績公佈時的預期，故不再預期上半年會錄得經常性虧損。

國泰預測虧損收窄

根據國泰同日發出的公告指，上半年香港及主要市場為應對疫情，進一步收緊對機組人員的強制檢疫規定，因而限制了營運客運服務的能力，亦令貨運運力收縮。但由於自去年起實施多項成本控制措施，以及基本貨運業務表現強勁，預計今年上半年虧損將分別少於去年上半年及下半年的虧損。根據資料，國泰去年上半年及下半年分別錄得98.65億元和117.83億元虧損。

至於資金方面，國泰指，政府月初同意78億元過渡貸款融資的可提取期限延長12個月；2月透過發行可轉換公司債券成功集資67.4億元，亦於上月發行中期票據集資6.5億美元，在資本市場上能夠繼續籌集債務融資，反映投資市場的信心。

同時，國泰公佈員工接種疫苗情況，90%駐港機師及64%駐港機艙服務員已預約及已接種疫苗。駐港機組人員今年以來病毒檢測逾4.4萬次，無陽性結果。