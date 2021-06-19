港府擬擴大財匯局權力，將該局現有的查察、調查及紀律處分權力，由上市公司核數師擴展至所有核數師，並改由財匯局發出會計師執業證書。財匯局主席黃天祐今日出席電視節目時表示，是次改革符合國際趨勢，日後將沿用目前會計師公會監管及懲處方式。

黃天祐表示，國際趨勢是要有獨立核數師監管機構，以確保公眾對上市公司財務報告的信心，而香港在這方面步伐較慢，故有必要提高監管機構的獨立性。他又指，日後查察非上市公司的核數師時，會參考中小型會計師行的經營情況，並沿用目前會計師公會監管及懲處方式。

他解釋，財匯局對上市公司核數師已有較成熟的規管模式，但有關模式不能直接套用到中小型會計師行，否則將令業界疲於奔命，又不同意懲處愈多便愈成功，認為懲處的個案是零，才能反映有關方案取得成功。人手方面，他稱現時該局有約50人，不足以應付新增工作，將會草擬額外的人手預算，再交由政府考慮。

不過，早前香港會計師公會發聲明，促請政府先進行廣泛諮詢並徹底評估影響後，才以深思熟慮及慎重的方式推行改革，又關注改革監管制度推之過急，建議方案的立法時間表，以及過渡期與過渡安排並不明確。

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