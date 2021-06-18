【本報訊】港股昨日重上均線滙聚，再升242點，收報28801點；富時羅素收市後換馬，成交增至2,055億元，為近三星期高位。資金追捧光伏股及藥股，藥明生物（2269）及信義光能（968）各有升勢，分別彈9.4%及8.7%，為升幅最大藍籌首兩位。以信義光能昨日收市價14.94元計算，該股已由5月低位10元水平，反彈近五成。

滙控1歐元售法業務

另外，滙豐控股（005）公佈，旗下HSBC Continental Europe（HBCE）昨日與Promontoria MMB SAS、其附屬公司Banque des Caraïbes SA及My Money Bank簽訂有關可能出售HBCE法國零售銀行業務的諒解備忘錄，預期潛在出售會在2023年上半年完成，而是次出售代價為1歐元（約9.2港元）。

其他光伏股有份跑贏大市。福萊特玻璃（6865）升5.3%，報25.65元；協鑫新能源（451）及陽光能源（757）分別炒高6.8%及5.3%。

中薇證券研究部董事黃偉豪就指，市場的行業盈利能力轉趨樂觀，除了因為大行預期光伏玻璃價格見底回升，原材料矽片的供應近來變得穩定，令相關成本下跌，「變相促使市場對光伏業的利潤空間有較大憧憬，估值可以拉返高。」以信義光能為例，若走勢能企穩於100天線，短期有機會見17.5元。

北水單日轉淨入11.7億元，並有份捧起藥明生物，淨買盤有逾11億元。藥明生物收報132.1元，股價創新高。